娛樂8點半》曾是無線台第一代的當家花旦陳秀珠，現成功轉型成TVB「金牌媽咪」，演技廣受好評，優雅老去的她，62歲仍氣質出眾，而她的人生也相當精彩，41歲高齡產下一子，生父身分至今成謎，但多年來稱職擔任單親媽媽，也讓外界相當敬佩。

地勤出身的陳秀珠，1979年參選香港小姐，雖然三甲不入，但因為清麗脫俗外型，很快在娛樂圈走紅，與TVB簽約並受到力捧。陳秀珠一開始擔任《K-100》及《體育世界》主持，但因為拍攝一組性感照，結果被因形象不夠「健康」遭調離《體育世界》。

之後她開始朝戲劇圈發展，和當時的小生石修合拍第一部電視劇《風雨晴》，之後成了多部影視作品女主角，和周潤發、任達華、苗僑偉、湯鎮業、吳啟華等都合作過。

在周潤發版本的《笑傲江湖》中飾演任盈盈、演技和美貌都給觀眾留下深刻印象，被封為「最美任盈盈」，後來因翁美玲去世，成為翁美玲接班人，代替她出演《陸小鳳之鳳舞九天》。

陳秀珠可謂80年代最火紅花旦，風光的時候，出演過亦舒、金庸、古龍筆下的女主角，是無線台第一代當家花旦，不比同期的趙雅芝、鍾楚紅知名度低。

陳秀珠古今扮相皆得宜。（圖/翻攝自微博）

但在她事業高峰之際，戀上馬來西亞賭王之子林致華，更一度放棄事業隻身前往馬來西亞，和對方同居，但最後仍以分手收場。當陳秀珠回到香港時，後起之秀早奪走她的位置，後來她認識一個年紀比她小十多歲的男孩，兩人火速發展姐弟戀，最後依然是以分手為結束。

感情路坎坷的陳秀珠曾先後與地產界鉅子、美國籍男友相戀，均宣告分手。1999年她在美國未婚產子，當時已是41歲高齡產婦，成為當時熱話。不過陳秀珠始終沒有向外界透露過兒子的生父以及所有相關事情，兒子生父至今成謎。

而生下兒子後，讓她生活完全改變，也開心了不少，甚至說話也變輕聲細語，生怕破壞自己在兒子心目中慈母的形象。而之前喜歡出去喝酒、熬夜看片浪費時間，也開始有了目標，把重心放在兒子身上。

陳秀珠也坦言一直想要孩子，但沒想要結婚，因此得知懷孕後，就覺得一定要生下來，甘願身兼父職獨自撫養兒子。

陳秀珠成單親媽媽。（圖/翻攝自東網）

雖然開始當單親媽媽讓她壓力很大，但外界對她們的眼光比想像中好，大家都很包容她，讓她放心不少，如今已當20年媽媽的陳秀珠，也讓人欽佩不已。

(中時新聞網)