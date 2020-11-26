台中市日前發生國小代課教師在教園自拍裸照，並將露鳥照上傳社群軟體分享，當事學校火速召開教評會予以立即解聘。今天又傳出中部兩所高中名校染黃，有人穿著高校制服在校內拍攝猥褻照，照片出現下體裸露及不雅動作等，名校場景、制服、書包及校名相當明顯。

中部一位民代接獲民眾轉傳類似裸露不雅照片，主角赫見中部兩所高中名校學生，並配合掌鏡者做出不雅動作。民代憂心居然有校外人士入校對學生做「這種事」，可能還有對未成年妨礙性自主的問題，要求兩所高中名校加強對校園夜間外人入校的管理。

被影射的學校回應表示，照片中2人所穿著的服裝確實是該校運動服，但場景、地點，並無法證實是在該校所拍攝，加上各高中校服要購買或取得並不難，且照片兩人拍攝角度並未呈現出臉部面貌，無法查證行為人是否為該校學生。

該校表示，校方未來會對學生進行性別平等教育及法律知識的再宣導，增進學生對於性別平等的知能。校方會加強校園安全管制，也會提醒學生注意自身安全。

教育局追查該推特帳號所撰文章多為猥褻內容，已請疑似學校調閱相關監視影像，發現行為人利用大樓關閉前擅自進入教室拍攝不雅照片，相關資訊均已提供警察局少年隊依法查察。

教育局已請學校檢討人員出入管理機制，務必落實門禁管理、會客辦證管制，並提高校園巡查次數，避免不明人士進入教室從事違法行為。

(中時 )