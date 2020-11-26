歐洲第二波新冠疫情影響到家戶收入的預期，以及購買的意願，德國消費者對12月的消費信心進一步下跌。

GfK研究所周四公布數據，根據一項對約2000名民眾的調查，德國消費者信心指數在11月跌到-6.7，劣於前一月修正後的-3.2，亦低於路透調查的-5.0。

GfK消費者專家Buerkl說明，雖然大賣場等零售商店維持開放，但11月初以來餐廳、酒吧、飯店和娛樂場所的關閉，打擊了消費者情緒；夏天的快速復甦希望已經不見。

儘管政府已規劃聖誕假期有限度的鬆綁管制，但染疫數一直徘徊在高檔，周四新報單日新增2萬2268人確診，回到超過2萬人水準。總理梅克爾同時已要求全國性的封鎖延到12月20日。

Buerkl指出，只有顯著的下降以及社交限制的解除才能提振消費者士氣。

GfK該消費者信心指標為測量和預測民眾下個月的私人消費發展。讀數高於零，表示較去年的情形出現成長，負數表示年減。GfK解釋，指數1個點的變化相當於年增減率的0.1個百分點的變化。

在次指標方面，「願意購買」指標代表正數和負數的平衡；收入預期反應未來12個月的家庭財務預期；商業循環預期代表對未來12個月總體經濟的評估。

(時報資訊)