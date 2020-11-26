佐敦澳洲牛奶公司。（取自東網）

香港新冠肺炎疫情繼續蔓延，26日又新增約82宗確診個案，而最大的爆疫根源「跳舞群組」蔓延上流社會，不少富豪中招，群組至今累計250人，香港衛生署25日再披露新一批確診者住址，分布港九及新界，包含多豪宅單位上榜，當中九龍塘豪宅區已有多處染疫，連非常受歡迎、觀光客必去的地標「佐敦澳洲牛奶公司」也中標。

香港衛生防護中心公布確診者到訪的地方亦不斷增加，一名「跳舞群組」的患者先後到過旺角通菜街「美味小鮮肉」、佐敦澳洲牛奶公司，而將軍澳亦有多間食肆上榜，包括Popcorn土司工坊及翠園、The Parkside 日日・食良、初心，其他有確診者到過的食肆則主要遍及油尖旺一帶。

香港衛生防護中心日前公布「14間確診者到訪的餐廳名單」：旺角豉油街88號 貴川風味館、旺角通菜街59B號 美味小鮮肉、旺角亞皆老街105號麥當勞、旺角荔枝角道1號 餃掂手工餃子雲吞專門店、深水埗福榮街121號 文記車仔麵、深水埗汝州街257號川味美食、深水埗北河街街市及熟食中心、佐敦澳洲牛奶公司、跑馬地昌記、將軍澳The Parkside初心、將軍澳The Parkside日日・食良、將軍澳Popcorn 土司工坊、將軍澳Popcorn 翠園、沙田瀝源廣場吉野家。

此外，透過香港衛生署透露的「確診者住址」發現，許多香港豪宅區都上榜，其中九龍塘豪宅區有多人染疫的案例，最大染疫根源為「跳舞群組」，染疫人數連日上升，香港第4波疫情爆發。

(中時 )