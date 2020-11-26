28日下午一點半在國立科學工藝博物館舉辦「聽見貝多芬-聽損兒童音樂會」，孩童們將使用20多樣樂器演出。（中華民國兒童慈善協會提供／袁庭堯高雄傳真）

關注聽障權益，中華民國兒童慈善協會28日下午一點半在國立科學工藝博物館舉辦「聽見貝多芬-聽損兒童音樂會」，來自高雄、嘉義、台南、屏東、台東等地共37位聽損兒童，透過肢體律動、歌唱及樂器演奏，展現有「愛」無「礙」的活力。

中華民國兒童慈善協會推動聽損孩童音樂復健課程已20年，全台各地共有37個班級、200多位孩童。理事長洪珮珮表示，聽損主要為基因遺傳問題，每千位出生孩童中，就有2、3位是中重度聽損，少部分孩子則是在出生後、因疾病造成聽力損傷。協會針對4至12歲聽損孩童，透過免費的音樂訓練課程，讓孩子增加聽的廣度和說的流暢度。上台演奏更能增加自信心，對於課堂學習能力也有助益。

由於今年疫情影響，協會一度停課2個月，減低了聲音的傳播限制了唇形的辨識、增加溝通學習的障礙，聽損孩童的學習更加困難。幸好，有台灣的口罩公司著手研發針對聽損人士的「透明」友善口罩，提供協會老師及孩童在課程中試戴，降低不便。

音樂會主持人特別邀請自兒慈音樂律動班畢業、現就讀大學的聽損志工擔綱，登台表演的孩童們將使用20多樣樂器演出，更壓軸邀請學員家長與寶貝們共同奏出氣勢磅礡的曲目「閃電與雷鳴」，響徹全場的鈸聲，將為音樂會畫下完美句點，歡迎聽障人士及民眾提前索票進場。

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