最大盛事「貢寮鮑滋養風味餐」由當地漁會嚴選在地食材及當季貢寮鮑。（許哲瑗攝）

時序入冬，新北市貢寮鮑產季到來，新北市26日舉辦貢寮鮑宣傳記者會，除了推出每日的貢寮鮑快閃市集外，最大盛事「貢寮鮑滋養風味餐」辦桌活動，將在12月19日於貢寮澳底漁港盛大開宴，邀請總鋪師精心製作一桌海鮮大餐，優惠價只要7777元，即日起開放網路報名。

新北市漁業處今舉辦貢寮鮑記者會，副市長吳明機、貢寮漁會幹部共同宣布貢寮鮑產季到，將推動系列活動和相關優惠；吳明機介紹，新北打造「貢寮鮑」品牌，輔導養殖戶取得產銷履歷，以及生產追溯認證，是東北角在地安心的絕佳珍味。

漁業處表示，12月5日、6日及12月12日、13日分別在板橋小遠百廣場與東區頂好廣場，舉行「貢寮鮑快閃市集」，每日下午2點提供100份貢寮鮑美食試吃，並推出獲漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」，送禮自用兩相宜，限量貢寮鮑精品賣完為止。

漁業處指出，最大盛事「貢寮鮑滋養風味餐」由當地漁會嚴選在地食材及當季貢寮鮑，力邀總鋪師精心製作海鮮大餐，將在12月19日於貢寮澳底漁港開宴，每桌優惠價只要7777元，即日起開放網路報名；活動當天還推出限量貢寮鮑福袋搶購、農漁產品特賣會。

此外，澳底漁貨直銷中心將在12月19日，配合貢寮鮑產地活動重新開幕，不僅展售鯖魚、白帶魚、竹筴魚、石花菜等各種新鮮水產品，還有最當季的鮮美貢寮鮑，讓民眾體驗純樸漁村的人情味之餘，也可購買在地特色伴手禮。

獲漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」。（許哲瑗攝）

(中時 )