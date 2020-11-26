近期美股頻創新高，以科技股為主的美國NASDAQ指數自上次9月2日創新高後，25日收盤12,094.4點再度創下歷史新高紀錄，今年來已創新高44次，居所有股市之冠。

科技指數的走俏，連帶著台股科技基金績效也水漲船高，統計24檔台股科技基金，今年來平均績效17.72％，其中以群益創新科技基金26.69％最佳表現奪冠，其次依序為德信數位時代25.91％、保德信科技島25.61％，這3檔都有25％以上的績效。

投信法人表示，受到科技產業看俏的帶動，國內科技基金可望有連動效益，加上年底電子消費暢旺可期，台股科技基金後市不看淡。

群益投信表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪下，將格外注重產業成長趨勢，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，台股在政治面及疫情面不確定性陸續消除過程中，外資回補挹注下，加上年底前後通常也有作夢行情，對盤勢看法正向。

展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，科技產業各個題材類股都有表現，類股輪動快速，建議可以科技基金為全盤考量布局為宜。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，加上景氣逐步回穩下，整體企業展望與訂單能見度逐步回升，預期明年企業獲利成長性可望持續走揚。

類股表現部分，在5G手機、伺服器及高端CPU的帶動下，晶片需求的效能提升，相對於晶片的面積也增加，亦導致散熱零組件及IC載板的需求增加，散熱及IC載板族群有機會受惠。晶片的效能需要先進製程的支援，先進製程相關設備及耗材，亦將受惠。蘋概、手機零組件、面板、散熱、先進製程等相關類股表現可期。

(工商 )