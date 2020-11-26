行政院會今天通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，未來研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作將可設立「國家重點領域研究學院」，有助人才培育，讓產業能有效、有序地參與產學研發。國家重點領域，鎖定半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等項目。

為帶動大學治理模式創新，讓大學研發成果帶領產業技術領先，並引導企業研發資源結合大學研發能量，使大學培育的高階科學技術人才能引領研究創新、帶動國家重點領域產業發展，教育部提出「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，今天在行政院會通過。

教育部表示，創新條例主要是由研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立「國家重點領域研究學院」，藉由放寬組織、人事、財務、設備資產、人才培育及採購事項，讓產業能有效、有序地參與產學研發。國立大學可以透過研究學院以8年至12年為期來推動創新，擴大延攬人才。

創新條例除建立可控可防的環境，避免排擠國立大學既有資源外，研究學院的運作資金也是以合作企業資金為主，且其研發成果收入之一定比率將會提供國立大學用於改善師資、充實設備及其他校務發展。

為了確保研究學院運作的公益性及教育性，研究學院的產官學監督及參與機制也經過周密設計，包括其監督會及管理會都有政府代表、產業代表及教師代表參與，並透過跨部會組成的審議會共同監督及管理。未來將視創新模式辦理績效，穩健逐年擴大國家重點領域及參與學校，並藉由創新模式的經驗，穩健推動大學法規鬆綁，讓高教發展有更多創新可能。

教育部表示，未來如經立法院審議通過，教育部將與國發會、經濟部、科技部等部會共同攜手，協助大學打造研究學院創新體制，產官學通力合作，創造產學合作與人才培育新格局，使大學學術研究與研發成果，可以引領創新、帶動產業發展。

(中時 )