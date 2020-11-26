女演員德馨近年參與多部8點檔鄉土劇，因外型豔麗經常演壞女人、小三等反派，精湛演技也讓觀眾恨得牙癢癢；德馨平時個性卻和戲裡大不同，會曬出各種幾乎素顏的生活照，完全不像43歲外還若隱若現露出邪惡視角，讓粉絲大飽眼福。

德馨近年來拍了多部8點檔鄉土劇，在戲中多半飾演小三這種壞女人，所以濃妝或艷麗裝扮特別常見，但私底下的她卻像是「大學生」；德馨喜歡在IG分享生活點滴，從各種自拍照發現，她不害羞給大家看素顏，照片中她的肌膚和氣質看不出已經43歲，甚至有粉絲以為是大學生。

德馨曬出幾乎素顏的生活照，完全不像43歲外還若隱若現露出邪惡視角，讓粉絲大飽眼福。(圖/ 摘自德馨IG)

德馨喜歡在IG分享生活點滴，從各種自拍照發現，她不害羞給大家看素顏。(圖/ 摘自德馨IG)

而德馨在PO日常美照之外，還會引用一些作家的文字，和鄉土劇裡的形象不太一樣，讓人覺得是個有內涵的演員；其中有一張超近字拍照，上衣較寬鬆，若隱若現露出邪惡視角，讓粉絲看了超害羞，紛紛狂讚「好像大學生」、「女神這樣太犯規」、「是不是又更年輕了」、「太美了吧」。

德馨今年43歲，在她大學時期就開始兼職當模特兒，從1997年開始當演員，當年算是電視劇《台灣靈異事件》固定演員之一，後來8點檔鄉土劇崛起，她因為外型，變成「壞女人專業戶」，多年下來的好演技每次演出都令觀眾印象深刻。

(中時新聞網)