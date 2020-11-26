美國大選投票結束後，總統川普鮮少露面，而總務署（GSA）也已經通知總統當選人拜登可啟動政權交接程序，拜登外交團隊也已經成型。對此，實踐大學副校長江岷欽在政論節目中則分析美國現況，「拜登已經『登壇拜將』，川普則是『登瘋躁極』」。

江岷欽在政論節目《少康戰情室》中直言，事實上不管從主觀或客觀角度來看，川普現在也慢慢接受事實，即使他口頭上仍不願承認，但是從他很多動作看得出來氣勢消失了，周邊的人也已經開始離他而去。

江岷欽形容，「拜登已經『登壇拜將』，川普則是『登瘋躁極』」，而川普的登瘋就是失心瘋，然後很急躁、躁極；他強調，但川普這些動作都沒有用，因為拜登就一個一個出手，「我倒是想看看未來台灣在美國政權輪替當中，角色恐怕要適度的做調整。」

最後，江岷欽也說，「包括萊豬這些政策，我們都還在持續的關切當中，希望執政者能夠為這塊土地多付出一點心力。」

然而針對萊豬進口措施，行政院長蘇貞昌今公布萊豬進口5原則，包含赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等；對此國民黨立法院黨團則是質疑，按照行政院的做法，只要目前已開放進口的豬肉廠就不用再查廠，形同讓這些廠的萊豬未經查廠就可以進口。

(中時新聞網)