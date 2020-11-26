罹患鼻咽癌3期的洪姓男子開車遇到臨檢，吹了10幾次酒測器都失敗，員警直接開出拒測18萬元罰單並吊銷駕照。洪男不服提行政訴訟，強調自己罹病、嘴巴沒力才吹不出氣。法官認為吹不過可改採血液檢測，判決免罰。

判決指出，今年3月29日晚間7點，洪男駕車行經左營區東門、城峰路口時遭警方攔檢，員警要求酒測，但洪男吹了10幾次都失敗。員警警告洪男再不配合就開拒測18萬罰單。

洪男解釋，自己罹患鼻咽癌3期，做過電療、化療，下巴僵硬、吞食困難、沒辦法大口吹氣，還翻開衣服讓員警看側腹裝設的人工靜脈輸液管套，但員警一概不予理會，直接開出拒測罰單。事後洪男駕照遭吊銷，還要參加道路交通安全講習，洪男認為員警執法不當，提起行政訴訟。

員警出庭時表示，洪男受檢時身上明顯飄出酒味，他們多次重申拒測的後果，表明若酒測失敗會被開18萬拒測單，但洪男最後還是自己要求員警開出拒測單。

法官認為，洪男拿出診斷書，證明自己確實罹患鼻咽癌3期，吹氣縱使不過關，不能認定洪男故意或消極拒測，警方仍可強制移送醫療或檢驗機構實施血液檢測，判員警依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》裁罰洪男屬違法，判決撤銷罰單，全案仍可上訴。

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(中時 )