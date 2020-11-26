網友在網路上說明整件事情的經過。(圖擷取自Dcard)

網友貼出自己的機車上被放了杯全新的飲料。(圖擷取自Dcard)

若是你的機車上被放上陌生飲料，你會如何處理？一名網友昨(25)日分享，自己將機車停在路邊停車格，處理完事情時，發現上頭放了一杯手搖飲，而且是「15至20分鐘前才做好的」，摸起來還冰冰的看起來沒有異狀，讓他發文詢問該如何處理，對此，就有網友表示千萬不能喝，「倒掉，我會想到日本毒可樂事件，根本不敢喝。」

原PO在「Dcard」上表示，自己是一名牙技師，昨日剛好到診所替病人拍照記錄牙齒的顏色，便將機車停放在診所前，等到要牽車時，卻看見機車上放了一杯剛做好不久的未拆封手搖飲，「外表看起來沒有異狀，還是冰的，看得見可口的珍珠在搖晃。」而且甜度冰塊剛好是他平時的喜好，讓他猶豫到底該如何處置這杯飲料。

貼文發出後不少網友極力勸阻，千萬不能喝，「基本還是建議不要喝，你不知道裡面有沒有被加什麼，畢竟鋁箔包都能下藥了」、「真的想害人的話外觀什麼的都不是問題，所以不喝比較好。」還有網友提醒日本多年前發生的毒可樂事件，「想到之前日本可樂事件，不是自己東西還是不要拿比較好。」

原PO也在今日更新表示，自己之後是將飲料丟進垃圾桶，並沒有拆開來喝。但在好奇心驅使下，他便到同一家飲料店點了一模一樣的飲料，並詢問店員是否能幫忙調監視器查看是誰購買這杯飲料，但由於當時段顧客太多，無法明確認出是哪位客人，最後他也呼籲大眾，「路邊的飲料不要亂喝，希望大家保持警惕、安全。」

(中時新聞網)