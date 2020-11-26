交通部觀光局公布「春節疏運孝親專案」，開放北北基桃、新竹縣市等6縣市旅館，而位在宜蘭的傳藝老爺行旅，雖不在適用業者名單內，但為了讓更多長輩們提早享受出遊優惠，特別搶搭此孝親專案商機，推出55歲以上樂齡族入住一泊二食專案，立即贈送1,500元住宿抵用券，可下次住房時使用，為今年下半年住房活動最優惠的一檔，住房日期為即日起至2021年2月9日止。

宜蘭傳藝老爺行旅發現親子客群、三代同堂出遊比例逐年提高，此次跟上孝親議題，搶在政府規定的時間之前，凡於2021年2月9日前，55歲以上入住一泊二食專案，每房5,300元起，立即贈送1,500元住宿抵用券，於下次住房時使用，住宿抵用券使用日期開放至2021年5月31日（農曆春節不適用），先住先贏，為明年度的旅程省下一筆。

老爺行旅推薦三代同堂出遊選擇藝老爺家庭客房，2房1廳的格局設計，保留傳統磨石子地與紅磚黑瓦設計，同時加入現代感，毫無違和感的傳統和現代併存，入住可享暢遊傳藝園區、習藝體驗等，搭配一泊二食住房專案，早餐為「透早食堂」道地美食，品嚐在地蘭陽風味，像是一串心、魚丸米粉、油飯等；晚餐則是享用榮獲2020年經濟部經典台菜餐廳之「手路菜中餐廳」，大啖宜蘭在地辦桌料理與經典宜蘭風味，不須煩惱去哪兒吃飯，包吃包住又包玩，2021年入住再加碼贈送傳藝老爺「好食等路」一份，完全不用特地規劃行程，就連觀光客必買之伴手禮也都為旅人準備好。

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