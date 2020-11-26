看好休閒零食龐大商機，這一鍋餐飲集團宣布攜手盛香珍、華元食品，以及Magi Planet星球工坊等知名食品業者，合作開發系列聯名產品，以這一鍋最受老饕歡迎的三大招牌湯底：御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋，將皇室秘藏口味轉變成辦公室涮嘴零食，11月起陸續於全台全聯門市上架販售，標榜一次滿足零食控的味蕾。

這一鍋與經營超過一甲子的堅果品牌「盛香珍」，聯名開發御膳川椒風味杏仁果及腰果，獨特口味讓堅果的口感更加豐富有層次，香辣帶勁，絕對是辦公室零食及每日一堅果的熱門新選擇。

華元食品與這一鍋也蹦出新火花，廣受好評的Air Corn空氣玉米脆餅與御膳麻辣鍋風味混合MIX；空氣層餅體，輕盈與紮實爽脆的衝擊感，麻辣風味完美結合。

百萬網友推薦、台灣精品級爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」，選用美國非基因改造玉米粒，與這一鍋攜手研發御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜三種風味的爆米花，將這一鍋的麻辣椒香、老火醇厚濃郁、酸菜溫潤酸香一次呈現！讓爆米花更添創意，跳脫傳統口味，即將於12月初問世。

除三款聯名產品，這一鍋也積極搶攻宅經濟市場，於今年秋冬與全聯獨家合作兩款湯底：御膳麻辣、一品酸菜，9月底上架即造成搶購熱潮，在家就可以輕鬆開鍋；同時，這一鍋自家開發2-3人份的御膳麻辣鍋底(含鴨血豆腐)，主打兩大賣點：(1)可以喝的麻辣湯底：特選青花椒、四川大紅袍等辣椒，以特製湯頭為基底，承襲古法工序，堅持黃金比例調製出麻而不辣、香醇濃郁的口感層次。(2)嚴選鴨血豆腐：軟Q彈牙的100%鴨血與香滑細緻的非基改豆腐，吸附湯汁後口感豐富，另附上精美提盒，不管是在家開鍋或是當作到府的伴手禮，都是方便美觀的好選擇；11月起7-11開運年菜預購就可以買到，後續也將在這一鍋購物商城販售。

(工商 )