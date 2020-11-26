新冠疫苗突破性進展為股市帶來新契機，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，一支效果90%的疫苗將大力重振包括旅遊、商旅、能源和交通運輸等產業，加上拜登將推動新一輪紓困案，今年受到重創且一直未見明顯反彈的產業有望復甦，如觀光旅遊、航空運輸、零售服務、餐飲，以及房地產等5大行業，以小額存股分散買入美股相關標的，正是逢低佈局掌握下一輪行情的機會。

根據世界衛生組織(WHO)最新資料，截至11月共有47家藥廠申請進行臨床實驗，進入第三階段臨床試驗有10家，新冠疫苗顯著進展的消息「鼓舞」市場，陳泓睿指出，疫苗行情帶來的效應包括短期利多、中長期受惠，對經濟情勢的發展刺激，而未來新紓困案通過帶來的機會，都是投資人可以關注的議題。

陳泓睿表示，受惠疫苗研發短期利多的疫情概念股，包括醫療保健、生物科技、製藥等產業，相關指數以S&P500保健指數(S&P 500 Health Care Index)為代表，今年以來漲幅6.1%；而受困於疫情壓抑包括觀光旅遊、航空運輸、零售服務、餐飲也迎來機會。

疫後復甦經濟活動回歸正常的期待，加上季節性消費旺季延續到新年假期，消費概念股提供基本面支撐；陳泓睿指出，包括汽車零件、奢侈品消費等所追蹤的S&P500非必需性消費類股指數(S&P 500 Consumer Discretionary Select Sector index)，今年以來雖已飆漲29.51%，但指數上漲主要來自最大權重股亞馬遜的亮麗表現，今年以來亞馬遜股價漲幅高達72.37%，其他受到疫情打擊，包括郵輪類股、博弈娛樂類股等，在疫苗消息出來前股價仍處於相對低檔，而當疫苗消息發布當日概念股表現多數優於大盤，跌深後的落後補漲空間成為市場關注焦點，S&P500非必需性消費類股指數的表現仍值得期待。

陳泓睿表示，美國經濟與股市走向仍取決於新紓困案將於何時通過，這個議題將決定未來股市走向，紓困金額仍取決於美國國會兩黨協商結果，不論紓困金額規模大小，一旦國會同意紓困，過去受創的產業就有望復甦，如觀光旅遊、航空運輸、零售服務、餐飲，以及房地產等行業，長期而言美國經濟前景仍然保持樂觀態度，美股長線仍可正面期待，投資人可以選擇透過複委託直接買入美股及相關ETF，也可以採取存股策略，定期扣款買入，長期投資紀律投資，掌握後疫情時期的不同投資機會。

(時報資訊)