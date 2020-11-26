蔡總統昨天說明萊豬政策，表示開放萊豬只是多一個選擇，沒有要國人一定要吃。國民黨革實院長羅智強在臉書連續發文，大酸蔡總統「邏輯87分好棒棒」，不愧「倫敦政經賈博士」的稱號。

羅智強發文說，躲了兩個月不對萊豬講話的蔡英文，終於開口了；不鳴則已，一鳴驚人！不愧倫敦政經賈博士的稱號。

他指出，蔡英文說：「沒要求國人吃美豬，開放萊豬進口，是重建國際信任，是自由市場多重選擇。」啊！邏輯87分的蔡英文總統，照妳87分的邏輯，全世界有160個國家，包括歐盟，都不要國際信任、都不是自由巿場、都沒有多重選擇。

羅智強說，更重要的是，以前拍胸脯保證不開放萊豬是蔡英文；現在食言而肥的也是蔡英文。那之前不開放萊豬的蔡英文，就不想要國際信任、就不在乎自由市場了嗎？

他嘲諷說，蔡英文謊話說太多，說到前言打後語，「妳還是繼續神隱，別出來秀賈博士的87分邏輯，比較好。」

羅智強也指出，為了押寶川普，蔡英文棄守食安山海關，主動向美國提出要開放萊豬進口，不惜出賣台灣人民健康，想送給川普一個選舉大禮物，結果川普落選，蔡英文反而得罪了當選的拜登。

他說，現在這個天才的政府，為了搞大內宣、消費惠勒來台一事，又惹怒了川普，惠勒取消來台。有這種首鼠兩端，結果兩面得罪的大內宣政府，難怪台灣RCEP進不了、 CPTPP也進不了，真的是很「獨立」，被世界遺棄的「獨立」。

(中時 )