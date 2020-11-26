瑞芳濂洞里蛇群密集，常有里民求助捕蛇大隊幫忙，里長陳美杏想到流浪貓為數眾多，且貓又是一種聰明又敏捷的動物，遇到危險時就會有警戒聲音，如發出嘶嘶的哈氣聲並露出牙齒，或是蹲坐在定點處不動注視著危險蛇類，里內如有適當數量絕育過流浪貓存在，可組成「喵星人防蛇警衛隊」，提醒里民有蛇入侵，及時通報解除危機。

陳美杏指出，自己尋出里內未結紮流浪貓，再由瑞芳動物之家派員運回誘貓籠及貓隻，協助解決社區流浪貓的困擾，她也採買數個誘貓籠提供里內民眾使用，也由動物之家駐區獸醫進行絕育手術，藉此灌輸里民「動保大和解」的觀念。

陳美杏指出，里內流浪貓控制在一定數量又不致過度繁殖，也避免其他流浪貓再進入社區領域，並藉由流浪貓天生警覺性，組成「喵星人防蛇警衛隊」，及時幫里民提醒蛇類出沒訊號，避免里民遭遇蛇吻，確保居民生命安全。

陳美杏表示，除了保護里民安全，也可讓里民學習人與流浪貓、流浪犬和平相處，在里民居住環境共同生存，這些毛寶貝還可當作「動物心理醫生」，展現動物可愛萌樣，提供里內老人家心靈溫暖的寄託。

瑞芳動物之家曾接獲貢寮民眾通報捕獲一條蛇要求帶離社區，駐區獸醫王嚴緖詢問得知，民眾在家中飼養的貓隻突然蹲坐在住家前廣場一動也不動，以為發生了什麼事，趨前一看才知道，貓咪蹲坐在廣場內監視著這條蛇，使它不敢輕舉妄動，讓主人及早發現蛇入侵，及時避免遭遇蛇吻。此民眾充分利用貓隻的天性達到保護家人的目的，這對居住在偏鄉山區的居民，或許可作為參考，嘗試接受貓隻生活在周遭，並欣賞貓隻天生警覺性的優點，而不要一昧的排斥這些毛寶貝，讓「動保大和解」得以在各地真正的實現。

動保處表示，新北市宣導流浪動物源頭絕育講習，推動認養不棄養，給牠一個溫暖的家，循序漸進改善流浪動物生活空間與品質，並傳達動保大和解理念，持續推動源頭控管及流浪動物減量，提倡流浪動物與在地社區住戶和解，使新北市成為友善動物城市。

(中時 )