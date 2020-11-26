華山基金會苗栗區天使站安排溫馨的生日聚會，完成邱阿婆生日心願。（華山基金會提供／何冠嫻苗栗傳真）

華山基金會苗栗區天使站26日在三義雙湖村三合院阿婆慶生圓夢，裕隆汽車志工社夥伴、名人幼兒園師生、華山義工夥伴們也現場送上祝福，讓阿婆度過溫馨特別的生日。

「好想見到住在草排的阿婆、常送豆腐來的小姐、來幫我剪頭髮的小姐，也好想再唱唱山歌，吃豬腳麵線跟蛋糕，最想和大家吃一頓飯」95歲邱阿婆說著自己最大的生日願望，華山基金會苗栗區天使站獲悉，並安排溫馨的生日聚會。

華山基金會說明，兩位年紀加起來近200歲的邱阿婆和甘阿婆從小是玩伴，長大後見面機會少也斷了聯絡，裕隆汽車志工社並擔任華山「圓夢天使」，開著圓夢專車接送甘阿婆，提供生日蛋糕及豬腳麵線祝壽，三義名人幼稚園董事長，也將帶領幼稚園小朋友到長輩家中，唱唱跳跳和阿婆唱山歌。

1999年起，華山基金會逐步在全台設立近400個愛心天使站，免費提供三失(失能、失智、失依)長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境終老，目前苗栗地區17個鄉鎮，服務約1000位弱勢長輩，年度服務經費尚有不足，邀請各界伸出援手，每年15000元送愛到偏鄉，支持苗栗守護弱勢長輩，一同將愛傳送到偏鄉角落中。

(中時 )