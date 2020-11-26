想要伴侶的人都需要投入戀愛市場，視自己所擁有的條件去找尋適合自己的對象，在這競爭激烈的圈子裡總是會有些人特別耀眼，擁有眾多追求者。星座運勢網站「星座」分享，以下4個星座有著獨特的魅力，因此非常的搶手，甚至死會後追求者還願意當備胎等待機會！

▍1.處女座

處女座雖然有點龜毛，但其實他們不僅在生活上嚴謹，在穿衣打扮上也是很有自己的風格，也許有人對處女座的精神潔癖抓狂，但是不可否認處女座一旦對你好，會細水長流的漸漸滲入你的心田，而且處女座在感情上很嚴謹，這樣的伴侶其實非常難得！

▍2.天蠍座

天蠍身上有一種神秘的魔力，有股說不清的氣質讓人感覺非常的有魅力，而且天蠍身上的這種魅力不會隨著時間的流逝而消失，反而會讓人越來越著迷，儘管天蠍的長相可能不是最美的，但是天蠍的氣質是真的無與倫比的。

▍3.獅子座

獅子不管在哪個方面，總是有自己一貫的強勢作風。但是往往強勢的人內心都無比柔軟和細膩，獅子亦是如此，獅子對待愛情從不會在意別人的眼光，只要自己問心無愧就好，霸道總裁代表的獅子怎能不搶手呢？

▍4.金牛座

沉穩的金牛不管在生活上還是工作中不會去計較太多，安安靜靜地做著自己的事，因此給人非常可靠的感覺，金牛在愛情中非常信任自己的另一半，而且會非常用心地去經營兩人之間的感情，會讓你覺得兩人之間的相處非常得舒服、自在，因此也不乏追求者。

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(中時新聞網)