獅球嶺運動公園淪塗鴉畫板，旅客行經喊醜。（吳康瑋攝）

獅球嶺運動公園淪塗鴉畫板，旅客行經喊醜。（吳康瑋攝）

獅球嶺運動公園淪塗鴉畫板，旅客行經喊醜。（吳康瑋攝）

獅球嶺運動公園淪塗鴉畫板，旅客行經喊醜。（吳康瑋攝）

獅球嶺運動公園淪塗鴉畫板，旅客行經喊醜。（吳康瑋攝）

獅球嶺運動公園淪塗鴉畫板，旅客行經喊醜。（吳康瑋攝）

基隆市仁愛區29號橋下獅球嶺運動公園，因有運動設備、極限運動場、籃球場等，每天都有很多民眾去運動，但有塗鴉客近期在牆壁地板亂噴一通，遭民眾怒喊好醜，市議員童子瑋指出，藝術應該在畫具、畫板上進行，牆壁也應經過區公所同意才能使用，近期區公所將全數清除塗鴉，還給市民乾淨的運動環境。

童子瑋表示，極限運動場有部分塗鴉，為經過同意才畫上去，很有美感，但後來其他塗鴉客沒有經過同意擅自亂畫，並擅自越畫越多，導致現在很雜亂不勘，經相關人員開會研議處理方式，決定近日全部請人清除、塗掉，回復原來乾淨的牆面。

現場一名蔡姓阿嬤指出，29號橋下運動公園景觀非常漂亮，每天自己跟鄰居都會到橋下坐著休憩，但看著原本很有感染力的塗鴉，被一群塗鴉客擅自破壞，把整個公園畫的亂七八糟，連椅子、階梯等都不放過，令周遭居民都看得很心痛，也呼籲區公所及里辦公室出面維護。

光華里長陳世豐指出，平日來公園運動的人很多，但有些人亂塗鴉把景觀破壞，甚至有人噴上「徵粗工」，還留電話，讓公園顯得十分雜亂，他認為塗鴉客可以有藝術美感，但切勿再不經過同意就亂畫，請共同維護美麗的環境，已通報警方加強巡邏。

仁愛區長林文琛表示，現場很多畫作都是最近才冒出，且沒有經過區公所同意，全部線條都擠成一團，不僅原本漂亮的塗鴉被破壞，四周瀰漫的油漆味，更令周遭居民不敢貿然接近，區公所會在近期全部清除，還敢民眾乾淨的環境。

(中時 )