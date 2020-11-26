12月19日將舉行的「埔里嘉年華」，活動包括踩街遊行、青農市集、街頭藝人表演等，更將於晚間點亮「埔里DNA聖誕樹」，將吸引超過8千人欣賞。（埔里鎮公所提供／黃立杰南投傳真）

2020年底埔里鎮的熱鬧活動還真不少！除12年一度的祈安清醮將盛大祈福；鎮公所今年也將擴大舉辦「埔里嘉年華」，今年將移師埔里演習林舉辦，活動包括踩街遊行、農產市集等，更將於12月19日晚間點亮眾所期待的「埔里DNA聖誕樹」，將吸引超過8千人欣賞。

12月19日下午1時開始的「魅力踩街遊行」，將在埔里行政園區集結，途經中正圓環、埔里轉運站，最後抵達埔里演習林，全長約1.5公里。埔里鎮長廖志城表示，感謝鎮民們的支持，加上地方年輕人的創意，讓遊街活動今年擴大舉行，希望社區朋友們踴躍報名，現已開放各單位填表，越多人來參加越好，有機會最後爆滿提早開始，凝聚社區的活力。

此外踩街同時，主會場演習林也將進行表演，增添熱鬧氣氛，一路延續到當日傍晚6時。

嘉年華當晚的亮點，將在演習林舉行「埔里DNA聖誕樹」點亮儀式，埔里鎮公所農觀課表示，嘉年華是農曆年前的盛會，他們特別運用燈光設計，搭配音樂，在活動尾聲時，進行點燈倒數，將活動推向高潮。

聖誕樹高5公尺、寬1.8公尺，設計運用燈光投射在日式老屋及周邊花草，增添佳節氣氛，樹體以埔里產業為發想，作為此次嘉年華最吸睛的精神堡壘。

(中時 )