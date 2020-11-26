方柏雅出身於警察世家，曾在街頭追捕搶劫犯立功，也經常響應公益捐血活動。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

新北市新莊區2歲男童，日前因為家人外出倒垃圾，男童竟自行尾隨跟著出門，不久後便迷路站在路旁焦急想哭，新莊警分局丹鳳派出所副所長方柏雅與同仁巡邏路過，立刻安撫男童，更把男童單手抱起挨家挨戶尋找，在熱心民眾和男童的指引下最後終於找到回家的路，男童的雙親也不斷感謝，直呼「真是人民的保母」。

據了解，這名2歲男童晚間與家人一起在家，因為家人外出倒垃圾，男童母親也忙著替其他幼童洗澡，男童看到大人外出，竟然就悄悄打開門跟著出去，但因為年紀小走路慢，跟不上腳步，一走到大馬路立刻就迷失方向。

丹鳳派副所長方柏雅當時正要外出巡邏，發現男童身影覺得奇怪，身旁也沒大人，方柏雅展現女警溫柔上前牽起男童，男童則稱：「想要回家」，才知男童迷路回不了家。

方柏雅一把將男童單手抱起，陪著男童找尋回家的路，男童一直指著前方，當起指南針，沿路也有熱心民眾幫忙詢問店家，連熱心的外傭也幫助員警指路，最後順利找到男童的住處。

男童的母親此時還不知道男童偷偷跑了出門，看到女警花帶著兒子回家，也相當驚訝，後來知道原來是男童偷跑出去，警員好心抱著他回家，父母親在現場則不斷頻頻向警員道謝。

(中時 )