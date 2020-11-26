佐登-KY(4190)桃園醫美診所今日正式開幕，台灣、大陸區今年底前將完成5家醫美診所開業，明年目標兩岸將再各開2家醫美診所，今年醫美營收占比約在7~8%，明年有機會達15%，在醫學美容火力全開及生活美容業務穩定成長推升下，法人樂觀預期，佐登明年度有機會賺進一個股本。

佐登今年第4季營運將成為年度高峰期，10、11月年增表現持穩，但去年12月因已有醫美加入又有活動，單月營收衝至3.6億元墊高基期，今年12月業績需要很拚才能有機會維持去年的成績，法人預期，第4季單季成績將會較去年微幅衰退。

展望今年度營運，年初因受到疫情的波及影響業績表現，預期今年營收將落在27~28億元之間，前3季EPS2.1元，第4季營運為年度高峰，單季EPS表現將超過前3季的EPS，法人估，今年度EPS可望落在4~5元之間。明年度在生活美容穩定成長，以及醫美美容成長動能充沛帶動下，營收有機會上看35~36億元，有賺進一個股本的機會。

佐登在台灣區的成立一間醫美診所成本約需兩千萬元，目前每間月營收約落在500~700萬之間。員林、台中、桃園、高雄區皆已成立醫美診所，今年12月底新竹的醫美診所也即將開幕，明年初將會在台南及台北成立新的醫美診所。

佐登在大陸地區的醫美診所因考量一個地區可能會成立多家診所，因此規模較台灣區的小，成本約需1500萬元，目前在大陸區也已經成立了5家醫美診所，明年1月將在南寧成立第6家醫美診所，至於第7家醫美診所目標希望能在北京成立。

(時報資訊)