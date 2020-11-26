上半年疫情重挫市場後，全球股市旋即以V型反彈，帶動全球股票型基金績效沾光，根據Lipper統計，若在美股S&P 500指數最低檔時進場布局全球股票型基金，不僅迄今平均漲幅達61.14%之多，績效排名第一與第二的瑞萬通博-未來資源基金、PGIM JENNISON全球股票機會基金，自低檔以來的報酬率更高達102.97%、92.16%，表現傲視群雄，此外還有8檔基金報酬率超過8成。值得注意的是，統整境內外120檔全球型股票基金觀察，高達54檔績效高於同期平均值。

8檔基金報酬率超過8成者包括：普信全球焦點成長股票型基金A美元、復華全球大趨勢證券投資信託基金、第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金、摩根士丹利環球機會基金、景順環球企業基金A-年配息股、安本標準環球創新股票基金、匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念、施羅德環球系列－環球氣候變化策略(美元)A1。

PGIM Jennison團隊表示，近期全球投資信心明顯好轉，配合資金寬鬆環境，預期這波多頭走勢並未結束，根據美銀最新一期全球經理人調查結果，目前看多後市的比例創空前新高，受訪經理人有高達91%認為未來12個月全球經濟將好轉，該數據為2002年以來對經濟成長預期最為樂觀的階段，持有現金水位則同步下滑至2015年4月以來最低。

PGIM Jennison團隊進一步指出，市場的樂觀看法其來有自，繼美國第三季GDP年增率創下歷史新高後，在年底消費旺季的支持下，下半年零售銷售呈現適度增長，例如近期公布的10月零售銷售年增率達5.7%，高於前值的5.3%，顯示美國整體消費市場持續增溫；再者，已開始有越來越多勞動人口重返工作崗位，促使消費購買力提升，同步帶動美國製造業及服務業PMI指數揚升。

PGIM Jennison團隊認為，在基本面好轉與經濟重啟成長的帶動下，這波多頭續航力值得期待，有機會帶動類股上演輪漲行情，只是隨著指數墊高，需留意短線獲利了結的修正賣壓，到年底前美股可能於高檔震盪，現階段若有意參與市場，建議拉回分批佈局以參與中長線多頭格局。

(時報資訊)