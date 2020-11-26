新光金(2888)今天召開線上法說會，由於市場利率偏低，且現金股息收入今年預估短少6億元，子公司新壽9月底經常性收益率也降到3.63％，較去年同期減少48個基本點，新壽擬增加擔保放款及不動產投資，在不動產方面，鎖定以六都為主的標的，尤其能產生即時租金收益，拉高經常性收益率。此外，因為台幣持續升值，新壽7月增提外匯價格變動準備金43億元，但台幣強勢導致幾乎增提部分消化殆盡，10月底整體外匯準備金為54.5億元，已伺機向主管機關提出申請。

新光金前3季合併稅後淨利177億元，每股盈餘為1.38元，總資產規模約4.2兆元，合併股東權益為2,449.4億元，每股淨值約18.4元。

新壽前3季初年度保費達594.9億元，因商品結構調整，年減29.4％，持續著重分期繳商品銷售，市佔率為8.5％。其中，外幣保單初年度保費佔整體初年度保費比重達73.5％，主要還是因為避險成本高，所採取的自然避險策略，今年前3季銷售金額達437.2億元。負債成本自2019年3.97％下降9 bps至3.88％，到年底進一步降低至3.85％。

截至9月底，新壽總投資金額3兆901億元，其中，不動產投資比重6.8％，投報率3.9％；擔保放款比重1.3％，投報率1.7％；保單借款比重3.6％，投報率5.5％；國外股票比重1.5％，國外固定收益比重62.5％，國外投報率3.4％；國內股票比重7.5％，國內固定收益9.4％，國內投報率7.4％；現金部位比重7.4％，投報率0.4％。

前3季年化投資報酬率為4.02％，避險前經常性收益率降為3.63％。因為市場利率低，新壽也需要去化手上現金，提高經常性收益率，擬增加不動產投入，另外，擔保放款收益率1.5％，高於債券利率，新壽也繼續增加企金擔保放款；股市則是以ESG主軸、趨勢向上產業為主。

新光銀行前3季合併稅後淨利約47.2億元，股東權益穩定提升至685億元。放款餘額為6,335億元，較去年底成長約4.6％，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.19％及669.5％，資產品質持續穩健。前3季財富管理收入18.2億元，基金及海外有價證券為主要銷售動能，手續費收入分別較去年同期成長15.6％及8.4％，存放利差較前一季下降2 bps至1.61％，淨利差維持前一季水準為1.21％。

元富證券今年經紀業務穩定成長，前3季經紀手續費收入26.3億元，較去年同期增加約9.3億元，成長率達55％，經紀業務收入31.6億元，較去年同期增加43.4％，經紀業務市佔率為3.72％，市場排名維持第六。

(時報資訊)