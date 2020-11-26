為了便於管理，管控人事成本，許多公司都設有加班申請制度，要求勞工必須提出申請獲准才可以加班，但是事業單位常常因為沒有搭配異常管理機制，仍然遭勞動局裁罰。勞動局長陳信瑜提醒，出勤紀錄內記載的勞工出勤時間，會被認定是勞工的工作時間，雇主除了設置加班申請制度外，還要有異常管理制度，在發現勞工晚下班卻沒有申請加班時，一定要再去確認勞工是否是從事公務，如果不是，務必要修正出勤時間，以免遭認定未依法給加班費，可罰2萬到100萬元。

勞動局局長陳信瑜說明，勞動基準法中要求雇主應該置備出勤紀錄，形式上並不拘泥在紙本打卡，無論是門禁紀錄或是電子、線上紀錄都可以，但是，依法雇主需要覈實記載勞工的出勤時間到分鐘，所以雇主不能單憑勞工是否有申請加班，就認定勞工的加班事實，否則當勞工主張有加班但是雇主沒給加班費時，勞動局會檢視勞工的出勤紀錄，並且確認雇主是否有做好異常管理，如果出勤紀錄顯示勞工確實有超出工作時間仍逗留工作場所，雇主又沒有異常管理的機制以證明勞工沒有在工作，勞工超時的時間就會被直接認定為加班時間，並且應依法核算加班費給員工。

陳信瑜表示，今年剛施行的勞動事件法中第38條就是前開原則的明文化，所以在司法判決中，這樣的認定已經是所有法院的共識，陳信瑜局長呼籲，雇主應該要留意這樣的問題，以避免勞資爭議的發生，如果有任何認定上的問題，都可以透過1999市民熱線加以詢問，獲得進一步的資訊。

(工商 )