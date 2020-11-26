遠東SOGO天母店周年慶昨（25日）開打，全館滿5000送500，又有Hello Kitty來店禮助陣，入店人潮較去年成長80%，精品業績成長30%、化妝品業績成長高達25%，iPhone 12開店全秒殺，歐系家電反應出新居採購需求量，吸引百萬刷手出動，首日業績1.9億元創12年來新高。
首日開檔人氣滿滿，早上8時30分有景美王小姐專程到館搶購日限量ROOTS上衣；精打細算的男性顧客為iPhone 12新機搶換3C回饋，限量150份SOGO商品券，開店20分鐘內秒殺；歐系品牌家電在高回饋率的帶動下，吸引內湖及蘆洲2位顧客，皆因新居採購單筆首日首刷百萬元。
周年慶受歡迎的化妝品以資生堂NO1.乳霜王最殺，開店1小時內售罄，整體化妝品業績高達25%；家電首度衝到兩位數回饋，大、小家電單機10萬元可回饋13%，創造業績成長17%。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。