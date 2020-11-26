遠東SOGO天母店周年慶昨（25日）開打，全館滿5000送500，又有Hello Kitty來店禮助陣，入店人潮較去年成長80%，精品業績成長30%、化妝品業績成長高達25%，iPhone 12開店全秒殺，歐系家電反應出新居採購需求量，吸引百萬刷手出動，首日業績1.9億元創12年來新高。

SOGO天母店Elizabeth Arden光纖淨透化妝水1+1，價值3600元、優惠價1800元，限量30組。（SOGO提供）

首日開檔人氣滿滿，早上8時30分有景美王小姐專程到館搶購日限量ROOTS上衣；精打細算的男性顧客為iPhone 12新機搶換3C回饋，限量150份SOGO商品券，開店20分鐘內秒殺；歐系品牌家電在高回饋率的帶動下，吸引內湖及蘆洲2位顧客，皆因新居採購單筆首日首刷百萬元。

SOGO天母店Arnold palmer 條紋線衫（男、女），原價2750元件、特價990元件，共限量50件。（SOGO提供）

SOGO天母店GINKOO雙排釦風衣外套，原價8300元件、特價3100元。（SOGO提供）

周年慶受歡迎的化妝品以資生堂NO1.乳霜王最殺，開店1小時內售罄，整體化妝品業績高達25%；家電首度衝到兩位數回饋，大、小家電單機10萬元可回饋13%，創造業績成長17%。

SOGO天母店TPARTS抽象線條大學上衣，原價2680元、特價1700元，限量15件。（SOGO提供）

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