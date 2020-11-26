考試院院會今通過考選部擬具的「專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試規則」草案，疫情時代需要更多公衛專業人員投入，公衛相關技術人員特考，最快明年7月報名、11月舉行。

考試院院長黃榮村表示，全球面臨COVID-19威脅甚鉅，台灣不只在防疫方面超前部署，更是亞洲第一個完成公共衛生師立法的國家，公共衛生師攸關公共利益及民眾生命安全，尤其後疫情時代需要更多公衛專業人員投入，考試院理當肩負起給予國家考試資格的任務，以保障民眾健康福祉。

考試院指出，公共衛生師法已於今年6月3日公布施行，為確保公共衛生師的知識與技能符合當代社會需要，達到新興疾病防治、健康產業整合管理、健全公共衛生服務體系等目的，因此擬具該考試規則草案，考選適格之公共衛生專業人才。

考試院表示，該草案明定考試方式採筆試，應試科目包括衛生法規及倫理、生物統計學、流行病學、衛生行政與管理、環境與職業衛生、健康社會行為學等6科，均採申論式與測驗式混合式試題，並以各科目平均計算後總成績滿60分為及格。

考選部政務次長李隆盛表示，今天審議通過考試規則，是配合立法院、總統完成制訂的公共衛生師法，希望藉此透過專業養成教育，建立專業證照制度，為國民在防疫及公共衛生上提供專業服務。

但他強調，雖考試規則已通過，但公共衛生師法中應考資格及相關子法，目前衛福部還在研訂。

(中時 )