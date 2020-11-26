8上先守下無人出局一、三壘有人的危機，興大附農在下個半局靠著6支安打加上對方守備失誤，一口氣攻下6分大局，終場以10比4擊敗花蓮體中，相隔兩屆再闖4強。

花體開賽就有攻勢，先下2分，興大附農3局下追平，6局再添2分，雖然7局上又被花體追平，但8局上興大附農成功化解無人出局一、三壘有人的局面，並在下個半局攻下6分。

興大附農第5棒張杰倫單場5支4、1打點，第8棒的邱胤禎4支3、3打點，興大附農總教練廖宏淵表示，張杰倫升上高中後改掉拉打的習慣，攻擊火力更提升，今天球隊的攻勢幾乎都是由張杰倫開啟。

廖宏淵坦言，今天能夠勝出的關鍵點就在於打擊有發揮，「我們的投手戰力較差，要贏球只能靠打擊幫忙，今天投手控球還是要加強，太多保送了。」

8局上興大附農先被林以恩敲出三壘安打，下一棒的林承翰獲得保送，面臨無人出局一、三壘有人的危機，先三振林豐正，捕手再抓到跑二壘的跑者，一口氣化解大半危機，之後再讓9棒打者敲出中外野飛球出局。

「棒球就是這樣，他們8上沒把握住，機會就輪到我們這邊。」廖宏淵認為，棒球比賽比的就是臨場，誰打得出來、誰守得住就能贏球，挺進4強已完成賽前設定的目標，下一戰對手將是穀保家商與屏東高中之間的勝方。

(中時 )