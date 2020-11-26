「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）今年邁入第4年，持續關懷弱勢如「樂學杉林」、「圓夢助學」、「吉祥樂學」與「行動醫療」等多項公益活動。其中「圓夢助學」紀錄片是第2年製作，經由實地走訪偏鄉學校，用寫實又不失純真的方式，記錄偏鄉學子在求學過程中面臨的困境與挑戰。

日月光集團董事長張虔生與其兄妹為了紀念母親而成立的張媽媽慈善基金會， 自民國106年以來秉持張媽媽一生奉行廣結善緣、慈悲愛心、奉獻眾生的理念，辦理各項社會福利慈善公益事業。

其中「圓夢助學」計畫從108年起開始，109年延伸至花東學校，兩年來提供897名學生，每人新台幣6000元助學金，合計發出新台幣523萬8千元，希望扶偏鄉的孩子一把，讓他們在求學階段能夠適性發展，培養正向自信的學習態度，未來能獲得更好的發展機會。

「吉祥樂學」專案已連續舉辦兩年，提供健康照護課程與培養長照專業人力，為政府的長照政策盡一分心力。（張姚宏影社福基金會提供／廖德修台北傳真）

張媽媽慈善基金會除頒發偏鄉獎助學金外，結合日月光投控所辦理的「吉祥樂學」專案已連續舉辦兩年，總經費逾700萬元，提供健康照護課程與培養長照專業人力，為政府的長照政策盡一分心力，並且協助長輩們正向、快活地迎接老年生活，成為陽光老人、創意老人、時尚老人以及公益老人。

針對偏鄉學童全人發展以及增進多元知識學習的機會，基金會還捐助南投愛加倍家庭協會與全人教育關懷協會，合作辦理青少年課輔，以協會的在地性，用最直接的方式照顧、陪伴這群相對弱勢的孩子，輔導並提升他們的學業。在疫情期間並希望兩個協會透過課程與生活習慣的養成等方式，加強並落實孩子們日常的防疫觀念。

張媽媽慈善基金會今舉辦成果發表會，由執行長汪渡村（左）主持，一起關懷「圓夢助學」、「吉祥樂學」等公益活動成果。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修台北傳真）

而為了增進偏鄉學童多元知識，首次在高雄市杉林區舉辦「日月光樂學杉林」少年暑期營活動，攜手文藻外語大學、銘傳大學及國際STEAM教育協會的優秀師資與教學資源，為當地學童帶來多元愉快的學習經驗。

同時基金會也注意各個族群的需求，貢獻不遺餘力，曾聯合內政部警政署與弱勢、孩童、流浪動物等22個社福團體，在台北松菸文化廣場，共同舉辦「愛在每一個角落」慈善園遊會，吸引上千位民眾前往選購義賣商品，響應愛心盛宴。

此外，基金會並邀請160位罕病病友及家屬，前往土城日月光廣場「湯姆熊歡樂世界」，讓小朋友盡情玩樂，也促成家長間的照護經驗交流、放鬆心境。還有捐款1500萬元幫助花蓮，協助地震災區救災和災後重建工作等經費，協助受災者勇敢度過難關。

(中時 )