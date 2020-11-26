校園安全又亮起紅燈！市議員賴佳微26日指出，她昨天收到學生求助訊息，指有校外人士入侵中部校園，對學生做出不當的猥褻行為。教育局表示，經查該「推特」帳號所撰文章多為猥褻內容，已請疑似學校調閱相關監視影像；發現行為人利用大樓關閉前擅自進入教室拍攝不雅照片，相關資訊均已提供警察局少年隊依法查察。

市議員賴佳微表示，近來校園安全受到民眾關注，尤其才剛發生教師在教室裸拍的重大案件。近來發現有校外人士對於兩位台中名校的學生，在夜間的教室內、甚至操場進行猥褻的行為；為何夜間的教室、校園是可以讓校外民眾隨意進入？甚至是進行如此不雅的行為，讓人十分擔憂校園內的安全問題。

賴佳微指出，照片中的兩位學生明顯穿著制服，若有人未滿16歲，可能還有牽涉到妨礙性自主的行為，呼籲警方儘速將案情水落石出；同時呼籲教育局應請各校加強校園的安全管理，尤其在夜間也不該讓校外人士輕易進出，不要讓校園猥褻的歪風繼續在台中發生。

教育局長楊振昇說，經查該推特帳號所撰文章多為猥褻內容，已請疑似學校調閱相關監視影像，發現行為人利用大樓關閉前擅自進入教室拍攝不雅照片，相關資訊均已提供警察局少年隊依法查察。教育局已請學校檢討人員出入管理機制，務必落實門禁管理、會客辦證管制，並提高校園巡查次數，避免不明人士進入教室從事違法行為。

(中時 )