博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行原行長周小川25在大陸「《財經》年會2021：預測與戰略」上針對「碳中和」提出看法，在「十四五」規劃建議中已寫明要更大力道發展和運用碳市場，認為從金融角度來講，碳市場本身也是一個金融市場，需要資金轉換和風險管理，並可發展有關的金融衍生產品。加上美國準總統拜登日前已宣布，就職後將返回巴黎氣候協議，凸顯中美將走向共同減碳的道路上，更凸顯出碳市場潛力巨大。

為如期實現大陸「碳中和」排放目標，周小川表示，首先應明確實現碳排放的依靠機制。但依照過去經驗，光靠過去傳統的任務分解方式恐怕是不夠，當缺乏激勵機制往往造成目標得不到落實，認為要祭出更大力道的發展和利用碳市場。

大陸國家主席習近平今年9月在聯合國大會上宣佈，中國將在2060年之前達到「碳中和」。對此目標，根據大陸財經網引述周小川認為，大陸要實現「碳中和」任務，要為眾多的參與者提供可測算、可做計畫的參數。這意味國民經濟中可能有相當一部分行業和機構、企業都需參與進來。

例如能源行業特別是發電行業，必須大幅提高電力能源比重，全面擺脫石化能源，同時交通運輸業及與一些中等排放量的行業機構也要覆蓋到。

(旺報 )