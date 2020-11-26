南韓20歲少女趙秀珍為了成為夢寐以求的「網紅」，不惜多次接受整形手術，幾乎從頭到腳整了個遍，把自己從路人變成真人洋娃娃，也不諱言自己是人工美女，甚至開影音帳號將心路歷程分享給大家，結果真的如願變成網紅，而圓夢後她仍繼續「微調」，沒想到一個調整唇形的注射療程，卻讓她陷入大危機，腫成豬頭。

趙秀珍為了當網紅，利用整形技術完全改變醜小鴨外貌，瘋狂到1年內從臉蛋到身體全都整，甚至貪心從A罩杯升級成E罩杯，一次性塞入太多假體，本來3天會減緩的疼痛，變成18天還痛到要死，而這些步驟跟心路歷程，她都在開設的YouTube頻道上，一一拍片跟大家誠實交代，最受歡迎的影片甚至破百萬瀏覽數。

趙秀珍公布整唇失敗，產生副作用導致櫻桃小口變香腸嘴，臉也變豬頭。(取材自趙秀珍臉書、YT頻道)

而趙秀珍本來說，經歷這一整年大幅度的整形手術，她坦言健康方面有受到影響，因此打算休息個1、2年再來調整，沒想到這句承諾很快自打臉，趙秀珍覺得唇部不太完美，因此決定用注射的方式來進行塑型，沒想到不動刀後果反倒嚴重，她對注射的藥物產生強烈副作用，導致櫻桃小口變成香腸嘴，反應越擴越大，原本的瓜子臉也浮脹變成豬頭樣。

趙秀珍拍了影片跟大家分享，豬頭照驚呆眾人，她解釋如果沒有副作用，她覺得施行後的效果非常好，「我嘴唇本就突出，打完後更突出」，至於產生副作用的理由，她認為是臉頰一直打東西進去，所以到最後比例都失衡，因為如今整唇算是失敗，不得不再次進廠搶救，將打入唇內的東西融化掉，趙秀珍坦言這過程相當痛苦，「真的以為要死了」，不過慶幸還有救，處理後她的香腸嘴已經順利凹回去了。

(中時新聞網)