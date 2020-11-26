為了讓偏鄉學童獲得關懷，喜憨兒基金會發起持續「送愛到部落」計畫，廣邀社會大眾認捐每盒420元的年節禮盒，募集後由基金會送往高市偏鄉小學，一分愛心雙重協助，不僅讓憨兒工作培力有了訂單支持，偏鄉學童也獲得鼓勵和祝福。

「今天要產出368個禮盒唷！」場長每天早上宣布禮盒數量，將工作任務交派給大家，33歲輕度智障的阿嘉，在西點烘焙區工作6年，經過2年半的努力，阿嘉已成為西點部小師傅。

阿嘉雙手揉捏麵團，等待酥餅烘烤成型，進行包裝作業的憨兒們，緊接著將酥餅裝入禮盒，大家各司其職完成工作任務。

喜憨兒基金會從2008年底，開始了「送愛到部落」計畫，從憨兒的烘焙手藝出發，憨兒從被服務者轉變為服務者，不但生命被改造，也改變了心智障礙者的價值。

而高雄市杉林及內門區的偏鄉小校老師總會擔心孩子有沒有充足營養及能否專心學習？這時，一分愛的禮物成為孩子學習中的營養補給及精神鼓勵，讓偏鄉孩子們健康成長。

喜憨兒用「烘焙」的技能，為社會盡一分心力，讓憨兒從被服務者轉變為服務者，找到自己的一片天，更幫助憨兒擁有工作、實現夢想。

(中時 )