日月同光公司負責人胡可兆等人，利用大陸「支付寶」採實名認證，台灣想網購的消費者無法申辦支付寶的機會，成立「火速科技」從事地下匯兌代付業務，8年期間匯兌款項高達6億元，台北地檢署檢察官劉怡婷26日指揮調查局北機站兵分9路搜索日月同輝公司等處，並將負責人胡可兆、日月支付公司負責人林明宏及公司幹部等5人約談到案，晚間將移送北檢複訊。

大陸「支付寶」採實名認證申請帳號後，台灣消費者沒有大陸手機門號及地址，無法申辦支付寶，胡可兆等人利用台灣消費者想從淘寶或阿里巴巴購物，又無法付款的機會，成立「火速科技」，以網址https：／／www.2006tw.com，經營支付寶、淘寶、微信等代付業務。

檢調發現，胡可兆等人先要求消費者提供個人資料成為會員，等到在淘寶等平台購物後，進入試算匯兌頁面，輸入購物的人民幣金額後，換算成台幣並加計手續費，再給會員胡可兆的台灣銀行帳戶，等確認會員款項入帳後，再胡或其他人的大陸銀行帳戶存入等值人民幣到支付寶帳戶付款。

檢調懷疑，胡等人利用第三方支付的方式從事地下匯兌業務，違反《銀行法》第29條，發動搜索約談。

(中時 )