一位民國前15年，即日治時期明治30年出生的一位男性劉蘇双全，失蹤已逾75年，若仍在世已高齡124歲，後代子孫直至今年才向台東地院聲請宣告死亡，法院依法發布公示催告三個月，而劉蘇双全遲未現身，便依規定宣告其於民國44年死亡。

據了解，公告聲請人為劉蘇双全的外孫甥之子，而劉蘇双全自民國34年9月13日起下落不明，至今已逾75年毫無消息，若其仍在世，今年的年齡已124歲，成為全台最老人瑞。而劉蘇双全在失蹤前的居住地為台東郡卑南庄日奈敷百四番戶，即現今的台東縣卑南鄉賓朗村。

據聲請人所提出的繼承系統表、日治時期戶鎮籍簿冊等多項資料，其內容記載劉蘇双全於昭和20年9月13日行衛不明，法院隨即依規發布公是催告三個月，而劉蘇双全並未現身，且並無身分證字號可供查詢，以此確信失蹤人於民國34年起下落不明，已失蹤逾75年，法院便以民法推定失蹤滿十年之日是死亡日期。

(中時新聞網)