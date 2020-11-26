元太宣佈，先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePaper Display System，E Ink Gallery）榮獲第29屆台灣精品獎頒發金質獎殊榮。先進彩色電子紙看板系統採用全彩電子紙顯示技術，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種色粒子，透過電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全色域的彩色電子紙技術，顯示有如印刷海報的視覺效果。

2020年為元太將彩色電子紙商用化的一年，透過持續於電子紙的顯示色彩與相關系統技術的研發投入，協助客戶端加速彩色電子紙產品開發時程。本次榮獲第29屆台灣精品獎金質獎的E Ink Gallery電子紙看板系統，具備電子紙雙穩態的省電特性，以電池即可長時間維運，不須固定電源或電線、簡便可攜，能靈活彈性依據賣場需要移動位置，因此，適用於捷運車廂、手扶梯旁等公共場域的顯示器，不須變動硬體設施和電源配置，即可更換成電子看板。

除了公共顯示領域外，電子紙看板系統亦適用於零售廣告、藝廊、博物館、學校等場域，均能提供電子紙護眼舒適、節能環保的效益。E Ink Gallery電子紙看板系統採用E Ink ACeP顯示技術，在系統產品端，也整合由元太所開發之電子紙時序控制晶片T1000、彩色電子紙驅動波形軟體（Waveform），並提供整體參考設計（Reference Design），使E Ink Gallery電子紙看板系統更易於導入終端應用場域，有助於加速產品整合時程。使用者可自遠端即時更新畫面資訊，取代經常人工更換紙張的人力，輪動畫面可提升空間的單位使用率。結合IoT感測器與E Ink特殊的驅動波型，可根據目標族群推送適合的廣告畫面與閃動效果，在零售賣場的促銷看板上能吸引消費者注意力、幫助提升業務銷售。

(工商 )