隨著美國總統大選結果逐漸明朗及疫苗消息利多激勵下，美國三大指數不斷創下近期新高，也帶動了標普利變特別股收益指數在11月表現亮眼。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，由於特別股本身有固定領息的特性，投資組合納入特別股，不僅可降低波動風險，也可享有特別股固定收益，相當適合現今低利率、波動大、不確定性高的環境。

林鴻宗指出，標普利變特別股收益指數在產業配置上主要以金融為主，佔比超過70％，其次依序為能源、公用事業產業等，因此截至10月31日的到期殖利率約6.65％，優於一般高收益債券指數。

其次，根據最近FOMC會議紀要顯示，目前美國聯準會（Fed）承諾在通膨率超過2％以上才會升息，因此利率調升不會那麼快發生，並對此次疫情影響較為悲觀，為後續寬鬆貨幣態度提供基礎，低利率格局可望持續較長的一段時間，將有助於企業維持較低的融資成本。

在利率短期內無法上升，特別股相對穩健又具有收益優勢的商品，勢必受到市場青睞。

檢視標普美國特別股指數過去十年績效，可以看到僅兩年呈現負報酬，其他年份皆為正值，2015～2019年化報酬率達5.01％，同時Beta值較低，表示波動相對股市小，屬於可攻可守的標的，適合定期定額中長線布局。

展望未來，美國金融股在疫情以來漲幅顯著落後於科技股，若疫情結束，可望帶動金融股啟動補漲行情，屆時美國特別股可望受惠，相關基金可以留意其布局的機會。

(工商 )