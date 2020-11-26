遠傳電信26日宣布，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案。遠傳強調，這是遠傳深耕多年的AIoT技術打造全方位智慧居家生態系。

根據研究機構Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年全球智慧家庭相關裝置的消費者支出將達到620億美元智慧家庭裝置市場將繼續以15％的年複合成長率攀升，2025年將達到880億美元。資策會MIC最新智慧音箱消費者調查指出，21％消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77％，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱表示，遠傳電信本業強，服務更是「Beyond電信」，憑藉長期耕耘智慧家庭市場的經驗，這次針對智慧家庭的應用情境所推出的六大智慧宅解決方案就是要以科技滿足消費者讓生活更便利的需求。

遠傳推出的六大智慧宅解決方案包括大無線智慧宅，透過遠傳智慧音箱搭配遠傳大無線，提供家用連網並串聯智慧裝置，家中既有傳統家電透過遠傳智慧音箱搭配TP-Link智慧插座或智慧延長線，即可升級智慧家庭，搭配小米空氣淨化器3、淨Jing A3智慧吸塵機器人、米家掃拖機器人G1/1C、小米智慧顯示器65型等智慧家電，可以聲控生活應用，中嘉「Home+tv」4K智慧機上盒用戶，搭配遠傳智慧音箱，動動口就可以聲控轉台、找影片、調音量，透過TP-Link網路攝影機，則可以即時觀看居家環境，偵測移動即時告警，利用樺緯物聯SigmaCASA廣角wifi攝影機搭配偵煙警報器，在意外發生時，能即時掌握居家環境所有情況，提升居家安全。

遠傳表示，遠傳的智慧音箱還可以聲控查詢遠傳電信帳單、上網使用量及繳費紀錄，並以24小時客服專線與全台七百多家門市做為售後服務的後盾，用戶可加購「數位萬事通」24小時專家諮詢服務，則可以隨時解決上網設定及各項產品互聯問題。

根據遠傳市場調查，智慧音箱使用者最常使用的功能，如聽音樂、設提醒、問天氣、每日行程規劃、尋找解答等，「遠傳智慧音箱」都支援。

遠傳智慧音箱搭載高效率全音域單體+被動輻射式喇叭，可釋放360度環場音效、渾厚且寬廣音場，帶給家庭成員清晰舒適的聆聽效果。

遠傳針對這款開放式智慧音箱推出高速飆網智慧宅方案，12月15日正式上市，12月14日之前預購，月付299元，可0元帶走智慧音箱，再送智慧插座2個或智慧延長線1條（市價皆為999元），前50名申辦，更能獲得面額1,000元的遠東百貨四合一禮券。明年2月28日前申辦並加購「數位萬事通」服務，簽約24個月，可享數位萬事通首月月租免費，2021年5月31日前申辦，可享YouTube Premium免費體驗2個月。

(工商 )