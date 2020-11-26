人為碳排放自工業時代起快速增加，氣候議題已成各國政府不得不面對的真相。為了實現《巴黎協定》將全球升溫控制在2°C內的目標，全球必須在未來幾年大幅減碳。施羅德投資觀察，因氣候變化造成的減碳措施將帶來三大投資主題。

第一，全面電氣化。全球再生能源成本持續下降，儲能的成本效益也持續改善，能源系統的結構性轉變才要開始，現在正是投資能源轉型的絕佳時機；第二，氫能發展。相較於其他技術，氫能可以應用的範圍更廣、帶動環保，預估未來有2.5兆美元的市場規模。第三，永續消費。永續飲食和時尚具備龐大潛能驅動投資與變革。

根據《巴黎協定》，全球須將升溫控制在2°C內；然而，施羅德投資（環）環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber分析，2030年前全球碳排放量必須較2010年減少33％，才能控制升溫不超過2°C，但目前碳排放卻不減反增，施羅德氣候變化儀表板更顯示目前溫度將增加3.9°C。

為了達到升溫控制在2°C的目標，全球每年需投入2兆美元的金額，相當於全球股市的15％，這也進一步創造三大主題投資。

第一個主題是電氣化。全球再生能源成本持續下降，有三分之二地區的風電和太陽能已成為最便宜的能源來源。加上儲能的成本亦下滑，促使再生能源邁入「近全時供電」（near firm）的新階段。

Simon Webber表示，1900年代能源從生質燃料轉向煤炭，1960年代則從煤炭轉向石油和天然氣，目前能源系統的結構性轉變才剛開始，正是投資能源轉型的絕佳時機。

隨著能源系統結構轉變而來的，是全球電動車銷售量料將明顯成長，由此衍生對電力、電池和電子零件的龐大新需求。各國已經制定全面淘汰傳統燃油車的目標，最快的挪威，將在5年後全面淘汰傳統燃油車。一旦電動車普及，未來石油的需求量將遞減、電動車的電力需求量則會大增。因此，能源轉型的價值鏈投資機會無所不在，從潔淨能源生產、能源輸速與配送、儲能到電動運輸基礎設施，不一而足。

此外，歐盟的綠色新政亦逐漸成形，7,500億歐元的振興方案聚焦於修復經濟與能源轉型，包括擴大儲能、綠色氫能與碳捕捉及封存，有利於電解、燃料電池、儲能電池等產業；歐盟也提議設置100萬個電動車充電站，以鼓勵民間採用，屆時電動車供應鏈、電力設備也將受惠。另外，還預計擴大離岸風電，並加強與能源系統的整合，有利於風力發電供應鏈、電纜、公用事業與網絡等，這些綠色措施皆強化電氣化發展。

第二項主題，則是氫能(hydrogen)技術來臨。去碳化所需成本愈來愈高，農業、航空、船運、重工業等都需要電力以外的替代方案，氫是運輸及工業去碳化不可或缺的要素。因為相較於其他技術，氫能可以應用在更多領域，像是燃料電池車輛、直接減少金屬礦砂使用、透過壓縮進行每日儲能等等。在綠色氫能成本持續下滑之下，未來的發展值得期待。

Simon Webber預估，到2050年氫能可能佔最終能源需求的18％，整體潛在市場總值約為2.5兆美元。

第三個主題為永續消費。不管是能源或是非能源部門，都在著手減碳，而光農業產業在2050年之前就會將全球的「碳預算」使用完畢，因為從土地使用改變、農場到加工處理、交通運輸、零售等，都會造成碳排放。為了達到減碳，替代蛋白質成為新契機。替代蛋白質目前在全球肉品產業佔比不到1％，如果比較植物性漢堡以及牛肉漢堡，植物性漢堡能減少用水量99％、減少土地使用93％、溫室氣體排放量減少90％、減少耗能99％。

Simon Webber說，一旦植物性蛋白質達到和植物性奶類近似的市佔率，10年後市值將達1,400億美元，是目前140億美元的10倍。

總結來說，Simon Webber強調，對於氣候變化主題投資而言，2021年至關重要，能源與運輸業去碳化已經開始，氫能將躍升為主要的去碳化課題，永續飲食和時尚則具備龐大潛能驅動投資與變革。而這三大主題，都會是氣候變化投資的主要範疇。

(工商 )