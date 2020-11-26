何冠嫻／苗栗報導

慢性阻塞性肺病(簡稱COPD)是慢性疾病，衛福部苗栗醫院為守護民眾的「肺」，成立「肺常好病友會」，並將於12月3日上午10點在門診大廳舉辦「肺部復原」健康促進講座，教導民眾相關呼吸運動，設法讓現有的呼吸功能保持在最佳狀況，以維持相當程度的生活品質

部立苗栗醫院胸腔內科主任徐青立表示，慢性阻塞性肺病是長期慢性且無法恢復之呼吸道阻塞疾病，而疾病造成氣體無法通暢的在呼吸道進出，通常會是漸進式惡化，目前還沒有根本的治癒方法，除透過早期診斷和治療，協助患者經由學習正確的吸藥技巧並遵從醫師的指示用藥，可促進患者健康狀況和減少急性惡化的頻率外，另可藉由肺部復原治療的呼吸運動教導，有助於改善患者病況，增進生活品質。

苗栗醫院規畫12月3日舉辦「肺部復原」健康促進講座，邀請慧安居家呼吸照護所執行長、呼吸治療師黃慧菁，將多年醫學中心的急重症臨床兼居家照護經驗分享給苗栗鄉親，且將運用輕鬆易懂易學的方式，教導相關呼吸運動。

徐青立說明，「肺部復原」健康講座包含肺部呼吸訓練與肺部運動訓練，不但能夠改善慢性阻塞性肺病的無效式呼吸，減少二氧化碳蓄積在肺臟中，持之以恆的練習可以改善肺部功能、緩解呼吸困難的症狀、增加活動的耐受性，並提高生活品質，歡迎肺阻塞、氣喘患者和家屬，及有興趣的民眾參加，報名請洽037-261920胸腔內科門診謝小姐分機2110或呼吸照護病房分機1251、1252)。

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