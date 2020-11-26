駐美國代表處近日多人確診武漢肺炎。外交部今天說，駐美大使蕭美琴美東時間25日採檢結果為陰性，目前健康狀況良好，但由於曾與確診駐處人員接觸，正依規定居家隔離。

外交部並說，已安排中央流行疫情指揮中心防疫專家，於台北時間明天上午與駐美代表處進行防疫諮商。

據了解，駐美代表處總計有200餘名人員，外交部稍早表示，駐美代表處美東時間24日有2名人員確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），代表處美東時間25日安排與這2名人員有接觸史者接受檢測，結果另有9名人員確診。

外傳駐美代表處近期首度發現確診病例後，未馬上消毒全棟大樓。外交部發言人歐江安澄清，代表處出現首例確診後，即進行全棟大樓消毒作業。此外，近日新增2名確診病例後，也立即對全體人員實施採檢，並規劃本週末再度消毒全棟大樓。

至於駐美代表處舉辦餐會與活動，歐江安說，相關安排皆遵守防疫社交距離規定，且多在戶外舉行。

(中央社)