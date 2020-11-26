47歲林姓超商店長，發現世界最大菸商公司的「PM達人地帶」APP平台有漏洞，涉嫌糾合親友、員工註冊帳號，重複進行操作、玩遊戲，短短3個月間共計溢領超過9200萬點，換取市值高達185萬元的禮券，刑事局偵九大隊日前將林嫌等12人約談到案，依法函送檢方偵辦。

警方調查，該APP平台是專給下游零售商、員工，每日透過看推廣訊息、玩遊戲，可獲得固定上限的點數，點數則可於平台內的商城，換取各超商、賣場禮券，以資獎勵。

在竹北擁有2家超商的林男，從去年7月起，發現玩遊戲時只要往前、往下滑動，讓其重新整理，便可重複操作，規避掉每日固定點數上限。

林嫌找老婆、哥哥、弟弟與多名員工，在該平台註冊共13組帳號，大量溢領點數，每50點可換取1元的各家超商、賣場禮券。大部分是換自家超商禮券進行消費，被害公司資訊部門驚覺有多個會員帳戶積分點數增加異常，當下凍結這些帳號，與林嫌協商破局後，今年4月向警方報案。

警方將林嫌等12人約談到案，林嫌聲稱僅是鑽漏洞，並無違法。警方訊後，依詐欺、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

(中時 )