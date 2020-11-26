運-20大型運輸試用渦扇-20發動機

解放軍消息人士說，中方正在為運-20運輸機測試自製發動機，以取代目前使用的俄製版。而利用陸製發動機，可望使它的載重量增加約20％。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，長久以來，中方一直致力為戰機研製高品質發動機，以減少對俄製發動機的依賴。這名消息人士說，渦扇-20發動機的設計在於提高運-20的載重量和航程，並已在其中1架運輸機上測試。他並指出，要為其他運-20安裝這類發動機，可能至少還需要3年。

而運-20是中方空軍機隊中最大的軍機，目前它是由索洛維耶夫（Soloviev）D-30發動機驅動，航程為7,500公里，載貨量為55公噸。據製造商西安飛機工業集團說，利用瀋陽發動機設計研究所設計的新型渦扇-20發動機，可以將載貨量由55公噸增為66公噸。

此外，這款新型發動機可望增加運-20的航程，讓它在毋需加油的狀況下，載運如坦克等重裝備執行長程任務。新加坡南洋理工大學安全問題研究員拉斯卡（Michael Raska）說，運-20上的新型渦扇-20發動機是為增加航程和運輸量而設計，實質為解放軍提供了戰略空運。

(中時新聞網)