苗栗縣長徐耀昌22年前擔任頭份鎮長時，被控販售不實棄土證明圖利業者1291萬元，一審依貪汙罪判刑9年，二審認為頭份鎮公所當年已先函請縣府同意廠商進土，且被查詢進土情事時更據實查覆，沒有違法情事，逆轉改判徐無罪，但遭最高法院撤銷。

最高法院認為，時任鎮長的徐耀昌是否逾越行政裁量權限，且對於鎮公所同意收受廠商工程土方鎮長是否知情，原判決認定的事實與卷證資料不相符合，有必要再調查釐清，因此撤銷徐的無罪判決，發回更審。

檢方起訴指控，1998年12月間時任鎮長的徐耀昌明知頭份垃圾場尚未封場，且平日覆土已足供使用，無庸他求，竟違背法令圖利包姓廠商，讓鎮公所同意收受廠商提供的3件工程土方，使包等人得以對外販售不實的棄土牟利。

一審將徐重判9年，但台灣高等法院認為，頭份鎮公所函覆業者函文註記視需要進土，非同意棄土，無違法情事，不能因業者事後以公所函文製作不實文書，認定徐以棄土證明文件對外販售牟利，因此判決徐無罪。

(中時 )