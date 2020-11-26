道瓊隔夜未能守住3萬高點，美國失業數據較預期不佳。港股上午窄幅震盪，午後擴大漲勢。

周四香港恆生指數收漲149.70點或+0.56%，為26819.45點。國企股(H股)漲143.66點或+1.36%，為10701.49點。

那斯達克飆高，帶動恆生科技指數領漲1.71%，騰訊、小米分別收漲1.72%和2.27%。

昨日因林鄭特首公布的名單少了第二上市股，導致阿里巴巴等無緣港股通而下跌，今日全部回檔修正。阿里漲0.75%，美團漲4.9%，京東漲0.81%。美團預計下周一公布業績報告。

保健護理股漲1.66%。阿里健康漲7.6%。該公司公布業績報告，截至九月底上半年盈利人民幣2.83億元，優於去年同期虧損110萬人民幣。

濠江機電暴跌81%，報0.79港元。濠江機電業務為工程服務工程承包商，9月11日上市，招股價1港元，11月初曾見5.5港元，其上市獨家保薦人為創陞融資；業內人士透露，上漲後期成交量大增，大單全部在4.36港元賣出。

(時報資訊)