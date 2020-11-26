根據櫃檯買賣中心統計，截至11月26日止，公司債市場發行量突破7000億元，再創歷史新高。

受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至11月26日止，累計發行金額已突破7000億元，相較去年同期發行量(新台幣3626億元)成長93%，並已超越102年全年發行4628億元紀錄，再創歷史新高，其中轉換公司債發行金額為585億元，較去年同期成長58%，而普通公司債的發行呈快速成長趨勢，發行金額已達6415億元，較去年同期增長97%。

櫃買中心指出，在這波債券發行熱潮中，部分企業主要趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，另部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，亦有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

今年普通公司債市場發行人相當積極，據統計，累計發行金額達百億計有21家，已超越去年全年13家，且不同以往，增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人，其中最受市場矚目為台積電(2330)，今年已陸續發行895億元，躍升今年公司債最大發行人，加上12月2日預計發行新台幣120億元綠色債券，該公司今年新台幣債券總發行量將突破千億元，達新台幣1015億元，該公司除於今年首次發行綠色債券外，亦於9月首次參與國際債券市場，發行10億美元。

中華電信(2412)公司首次參與國內公司債市場即發行新台幣200億元，擠進前十大發行人；此外，金融控股公司今年發債金額亦暴增，合計已達1,545億元，為去年發行總額(510億元)的3倍，其中富邦金控(2881)今年發行400億元，位居金控首位，其次為中國信託金控及國泰金控，發行量亦達新台幣300億元以上。

櫃買中心統計，經統計公開資訊觀測站之相關資訊，目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有1,276億元，12月仍有一波趕在年底前申報發行的送件潮，後續公司債市場發行動能仍相當充沛，預估全年發行量有機會持續成長，再創新紀錄。

(時報資訊)