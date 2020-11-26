全球積極發展綠能產業，且電動汽機車滲透率逐年提升，健和興(3003)因深耕綠能及電動汽機車市場，搭上綠能及電動車成長趨勢，隨著綠能及電動汽機車需求增溫，且今年上半年基期較低，健和興表示，明年上半年有機會比今年上半年好，期待明年業績比今年好。

健和興今天下午舉行法說會，健和興以生產綠能電工、(電動)汽機車、家電端子及連接器產品為主，其中綠能/電工產品包括：電力、電源及信號傳輸、電工連接器，主要應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台、工業4.0、自動化與無人工廠；在家電連接器方面，健和興主攻家庭電網、PC的周邊應用產品、白色家電、視訊及音訊產品；至於汽機車連接器部分，健和興亦有應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、新能源車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商。

近幾年包括台灣在內，全球積極發展太陽能等綠能產業，且油電混合車及電動車興起，綠能電工及電動汽機車產品也成為健和興業績成長主要動能。

健和興表示，看好電動汽機車市場，過去幾年公司致力將產品由端子走向汽車關鍵零件，通訊產品也切入大陸4G市場，公司將持續強化高階連接器產品設計與接單能力，並針對電動車輛與充(換)電系統產業研發整體性新產品，並與策略新客戶合作，希望能提升產品市場率。

全球車市自第3季回穩，歐美及大陸車市需求回溫，且5G基礎建設持穩，讓健和興下半年業績回穩，不過近期美元貶值，對健和興10月獲利造成衝擊。健和興自結10月合併營收達3.03億元，較上月營收成長6.61%，為今年單月營收新高，10月營業淨利為5728萬元，較上月成長14.42%，較去年同期營業淨利小幅衰退，受到美金貶值，認列外幣兌換損失3824萬元影響，10月稅前盈餘2071萬元，月減35.72%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.13元；累計1到10月營收為26.92億元，較去年同期減少6.65%，累計前10月每股稅前盈餘為2.41元。

就各產品來看，綠能/電工連接器佔健和興前10月合併營收65.2%，家電連接器約佔19.3%，汽機車連接器約佔15.5%。

健和興表示，第4季業績可望優於第3季，但因去年同期基期較高，預估將較去年同期衰退，由於今年上半年基期較低，明年上半年有機會比今年上半年好，若新冠肺炎疫情能獲得控制，期待明年業績比今年好。

(時報資訊)