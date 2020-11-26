來頡(6799)將在11月27日登錄興櫃，認購價格為每股56元。來頡科技目前的產能專注於網通規格Wifi6、固態硬碟(SSD)、USB Type-C等高速成長的高階電源管理IC應用，為帶動公司營收成長主因。來頡科技將持續推出高規格及高整合度產品，並強化與主晶片平台的合作，隨時掌握未來產業對電源管理IC的規格要求，以設計能力強、反應速度快等優勢，提前布局新產品應用的技術設計，並因應產業的發展，同時開發高附加價值產品，推升業績持續成長。

來頡科技成立於2010年，資本額3.67億元，主要從事類比(Analog)暨混合訊號(Mixed-signal)積體電路設計、測試、生產及行銷等業務，目前主要專注於高階電源管理IC設計與銷售，提供效率高、電感少、電壓穩定、低干擾的電源管理IC晶片。電源管理IC已被廣泛使用於電腦、通訊及消費性電子等產品。新興的科技變革如通訊產業的WiFi6、5G、雲端儲存產品以及USB Type-C的導入，對高階電源管理IC將有更高規格及高整合需求。

來頡科技切入網通大廠的供應商行列，於WiFi6世代中，將受惠於WiFi6滲透率及市占率的提升而有所表現。2019年底至今，COVID-19疫情爆發，世界各國實施封城、居家上班、遠距教學等措施，造就宅經濟快速崛起，網路通訊產品的需求增加。WiFi 6的技術具有連線速度高、低延遲、支援更多無線設備、提高覆蓋範圍以及提升電池續航力等優點。根據IHS Markit市調機構的資料顯示，WiFi6終端應用出貨量在2019~2023年間將有高達45%的複合成長率。

來頡科技另外的獲利雙引擎則來自於固態硬碟(SSD)及Type-C的需求成長。隨著NAND Flash的供過於求，固態硬碟(SSD)價格隨之下降，將有助於各終端應用加速導入SSD，主要來自於電腦及筆電用的SSD及工業用SSD。根據Gartner預估，2018~2019年SSD出貨量將有19%的複合成長動能。並歐盟及各先進國家為減少電子垃圾，一致推廣制定Type-C為USB的硬體介面統一標準。據IHS Markit估計，2018~2021年，Type-C裝置出貨量將以32%複合成長率成長。

(時報資訊)