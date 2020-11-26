阿達的新歌邀吳卓源合作。（環球提供）

阿達日前被拍到與一名長髮辣妹密切約會，女方還連續2晚留宿男方內湖家中，新聞曝光後，阿達的經紀人間接認了新戀情；情場得意的阿達即將推出新專輯《這波操作666》，新歌〈打電話給我〉找來好友Julia吳卓源合作，唱出網戀「既期待又怕受傷害」的心情，阿達表示在後疫情時代，比起見面，打電話似乎比較安全，再加上連想到小時候談戀愛必備「煲電話粥」技能，因此讓他和吳卓源靈機一動，決定以「打電話」為歌曲主軸。

阿達表示，在還沒有智慧型手機的年代，「把咩」必須透過電腦和各種通訊手段，因此〈打電話給我〉MV細心安排許多復古彩蛋，從已停止服務的通訊軟體和各大社群網站、到已停產的286電腦、PHS手機、PSP電玩遊戲主機等，見證網戀的發展史。此外，MV也重現許多網戀經典橋段，如MSN明明在線上、卻顯示為離線，只要一看到心儀對象上線，就馬上跟著上線，Julia坦承：「MSN以前我常用，但都顯示為離線。」

〈打電話給我〉主角從高中開始暗戀正妹網友，一路聊到出社會，連通訊工具、軟體都更迭好幾輪，卻從未謀面，最後發現兩人居然是住在同棟樓，阿達大笑：「到底是有多不愛出門！」他自導自演抓緊時間不超班，讓吳卓源忍不住吐槽：「從來沒看過他這麼心事重重的樣子。」

(中時 )